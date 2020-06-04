РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска разработал маркерные патроны для боевого и спортивного оружия, идет подготовка к серийному производству, сообщается на сайте предприятия.

«В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства учебно-практических патронов (УП-М) с пулей, содержащей маркирующую рецептуру для использования при стрельбе из 9-миллиметрового пистолета Ярыгина, оснащенного комплектом технических средств. Патроны разработаны по заказу правоохранительных структур России», - говорится в сообщении.

Также ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает гражданские 9-миллиметровые метящие тренировочные патроны и оружие к ним. Такие патроны предполагается также использовать для стрельбы из других специально оснащенных образцов серийного гражданского оружия.

«Мы планируем поучаствовать в развитии спортивной стрельбы со своими метящими (маркерными) патронами. Мне кажется, людям может быть интересна стрельба из пистолета как из пейнтбольной винтовки», - сказал генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

Основные тактико-технические характеристики разрабатываемого гражданского патрона: скорость пули 160-190 метров в секунду, масса патрона 4,7-5,0 грамма, масса пули 0,35-0,55 грамма, длина патрона 27,3-28,0 миллиметра. Пуля патрона при попадании на ткань оставляет видимую метку при условии стрельбы из пистолета на расстоянии до 8 метров.