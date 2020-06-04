РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках запустили онлайн-акцию, посвященную 221-летию поэта Александра Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина культурный комплекс «Котельники» запускает онлайн акцию «Пушкин в массы». Принять участие может каждый желающий», - говорится в сообщении.

Для участия до 6 июня включительно нужно записать короткое видео, на котором вы читаете стихи поэта, и закончить фразой: «Читаем Пушкина». После этого необходимо разместить видеоролик на страницах своих соцсетей с хэштэгами #читаемПушкина #Пушкинвмассы #РусскиеРифмы.

Самые интересные работы будут размещены в аккаунтах учреждения: vk.com/kulturakotelniki и @kulturakotelniki.