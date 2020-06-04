РИАМО - 4 июн. За 10 дней интерактивной картой отключений горячей воды в Подмосковье воспользовались 128 тысяч человек, почти 83 тысяч посетили карту с мобильного устройства, а 45 тысяч – с компьютера, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На ресурс подписалась одна тысяча человек, сервер время от времени фиксирует более 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки выделили дополнительные мощности.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Глава ведомства добавил, что работы, проводимые во время отключений, помогут избежать сбоев в зимний период.

Он призвал жителей Московской области с пониманием отнестись к работе энергетиков.

Интерактивная карта отключения горячей воды с графиками была запущена Минэнерго Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пользователи портала «Добродел» получили push-уведомления со ссылкой на ресурс.

На карте отображаются 53 208 многоквартирных домов. Есть возможность поиска по муниципалитету, по улице и номеру дома. На ресурсе можно проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будет отключение не только горячей воды, но и других ресурсов.

Чтобы получать уведомления об отключении за месяц, неделю и день, нужно подписаться на рассылку. На некачественную услугу можно будет пожаловаться, заявки будут отправляться в администрацию на отработку для принятия решения.