РИАМО - 4 июн. Москомархитектура согласовала проект физкультурно-оздоровительного комплекса на территории колледжа по подготовке социальных работников, расположенного на Большой Новодмитровской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Будущее здание сочетает в себе компактные формы, оно поможет сформировать сбалансированный силуэт улицы. Общая площадь объекта составит около 5 тысяч квадратных метров.
Зона игрового зала станет главным визуальным акцентом здания за счет вертикального остекления, а также расположенных поверх него ламелей. Они придадут зданию дополнительную ритмичность и защитят помещения от перегрева.
Игровой зал выступает из основного объема здания на три метра и опирается на колонны, которые создают проходную галерею. Она будет выходить на Бутырскую улицу и поддержит общую линию застройки.
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