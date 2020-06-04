РИАМО - 4 июн. Москомархитектура согласовала проект физкультурно-оздоровительного комплекса на территории колледжа по подготовке социальных работников, расположенного на Большой Новодмитровской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Будущее здание сочетает в себе компактные формы, оно поможет сформировать сбалансированный силуэт улицы. Общая площадь объекта составит около 5 тысяч квадратных метров.

«Внутри здания расположится бассейн, тренажерный и игровой залы. Зона главного вестибюля будет активно застеклена, что позволило сделать здание более легким и открытым городской среде. Предполагается, что бассейном смогут пользоваться учащиеся и сотрудники колледжа, а также жители района», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Зона игрового зала станет главным визуальным акцентом здания за счет вертикального остекления, а также расположенных поверх него ламелей. Они придадут зданию дополнительную ритмичность и защитят помещения от перегрева.

Игровой зал выступает из основного объема здания на три метра и опирается на колонны, которые создают проходную галерею. Она будет выходить на Бутырскую улицу и поддержит общую линию застройки.