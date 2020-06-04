РИАМО - 4 июн. Сотрудники поисково-спасательного отряда вытащили бобра, упавшего в двухметровый колодец на дачном участке в СНТ «Солярис» Можайского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Животное заметили владельцы участка, на котором располагался колодец.

«Дачники не решились самостоятельно доставать животное и обратились к спасателям. По прибытии на место увидели, что на глубине двух метров в колодце барахтался бобер», — сказал спасатель Евгений Воскобойников.

По его словам, испуганное животное проявляло агрессию и вытащить его было довольно сложно. Зверя достали с помощью специального приспособления для отлова диких животных.

Спасатели отнесли животное в укромное место и после чего оно скрылось.