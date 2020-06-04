РИАМО - 4 июн. В Ленинском округе организовали проверку по факту смерти трехлетнего мальчика в результате утопления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Мальчик играл с восьмилетней сестрой на территории частного дома, расположенного в Ленинском городском округе. Родители в это время находились внутри дома. Через некоторое время они обнаружили, что дочь вернулась, а сына до сих пор нет», — отмечается в материале.

Родители нашли мальчика в бассейне, он не подавал признаков жизни. Они сразу же повезли ребенка в медучреждение, но спасти его не удалось.

Следователи провели осмотр места происшествия, осмотрели домовладение и опросили соседей. Эксперты взяли пробы воды из бассейна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.