РИАМО - 4 июн. Спасатели огородили территорию провала грунта на Пятницком шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Площадь разрушенного участка напротив дома №10 составила около 150 метров и жители вызвали спасателей.

«На место происшествия выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе дежурная смена аварийно-спасательного отряда №9 и кинологическая группа пожарно-спасательного центра Москвы», — говорится в сообщении.

По прибытии подразделения огородили территорию провала, а кинологическая группа ГКУ «ПСЦ» провела поиск возможных пострадавших, их не обнаружили. В результате провала грунта никто не пострадал.