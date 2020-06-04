РИАМО - 4 июн. Жители Подмосковья с 12 мая подали более 15 тысяч заявлений в электронном виде на обучение в детских школах искусств, сообщила в четверг заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

«С 12 мая в детских школах искусств мы запустили запись через портал РПГУ (Региональный портал государственных услуг – ред.). На вчерашний день поступило 15 293 заявления. В сутки у нас поступает порядка 700-800 новых заявлений. Вступительные экзамены в ДШИ у нас будут проходить в августе и сентябре, когда разрешат сдавать очно», - сказала Лиханова в ходе заседания комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Она отметила, что на данный момент 175 из 192 школ ушли на каникулы. Все выпускные экзамены прошли в дистанционном режиме.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в четверг проводит заседание в формате видеоконференции, на котором обсуждается работа государственных и муниципальных учреждений культуры в рамках поэтапного снятия ограничений.