РИАМО - 4 июн. Жители Подмосковья с 12 мая подали более 15 тысяч заявлений в электронном виде на обучение в детских школах искусств, сообщила в четверг заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.
Она отметила, что на данный момент 175 из 192 школ ушли на каникулы. Все выпускные экзамены прошли в дистанционном режиме.
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в четверг проводит заседание в формате видеоконференции, на котором обсуждается работа государственных и муниципальных учреждений культуры в рамках поэтапного снятия ограничений.
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