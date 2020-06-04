РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Рабочие отремонтировали тротуар на Литейной улице подмосковного Подольска по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разрушение тротуаров и пешеходных дорожек на Литейной улице. Она отметила, что тротуар требует ремонта.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара на Литейной улице и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.