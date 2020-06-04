РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках подвели итоги конкурса талантов, посвященного Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подведены итоги конкурса талантов, объявленного администрацией города и посвященного Дню защиты детей. По итогам конкурса были выбраны 14 участников, которым жюри присудило специальные призы: бытовую технику, настольные игры, наборы для творчества и сертификаты на экскурсии», - говорится в сообщении.

Всего на конкурс представили более 500 творческих работ - рисунки, хореографические композиции, песни, танцы, поделки.