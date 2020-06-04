РИАМО - 4 июн. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 6 июня из-за проливных дождей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за сильного дождя будет действовать в регионе до 12:00 субботы, 6 июня.

«Оранжевый» уровень опасности из‑за дождя также объявили на территории Костромской области Центрального Федерального округа.

Ранее на территории Московского региона объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

В столице и области в четверг ожидается гроза и дождь, температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Порывы южного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.