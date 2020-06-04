РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В подмосковном Подольске оформляют муниципальную собственность на земельные участки в микрорайоне Лаговский округа и горокругах Ступино и Чехов, затем их передадут более чем 500 многодетным семьям, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» соцсети «Вконтакте».

Продолжается работа по подбору земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям Подольска. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил обращение в правительство РФ. 4 апреля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о безвозмездной передаче акционерным обществом «ДОМ.РФ» в собственность городского округа Подольск трех участков в микрорайоне Лаговский. Кроме того, в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям Подольска приняты земельные участки в Ступине и Чехове.

«В настоящее время проводится работа по оформлению приема-передачи этих земельных участков, регистрации права муниципальной собственности на них, предшествующая межеванию территории в целях дальнейшего распределения участков для более чем 500 многодетных семей», - говорится в сообщении.

669 земельных участков передали многодетным семьям округа с момента принятия соответствующего регионального закона.