РИАМО - 4 июн. В Подмосковье разрешили возобновить киносъемки, при этом в съемочных группах не должно быть больше 50 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мособлкино».

В Подмосковье постепенно смягчаются ограничительные меры, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Московская областная кинокомиссия получила уже около 30 заявок на продолжение съемочных работ.

«Часть из этих обращений - это процессы, которые были начаты и прерваны из-за карантина. Сейчас они возобновляются. Часть из них - это новые обращения. На данном этапе мы согласовываем проведение съемок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «Мособлкино» ведет работу по согласованию съемочного процесса с администрациями городских округов, в которых запланирована работа кинематографистов.

«В Москве и Московской области заявки (на киносъемки – ред.) нужно подавать за месяц. Потому что нужно время, чтобы рассмотреть, на какой территории будут съемки - частной или нет. Администрациям округов иногда тоже нужно у кого-то получать согласование», - заключил собеседник агентства.