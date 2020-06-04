РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В подмосковных Люберцах организована работа 81 дежурной группы в 39 детских садах, группы посещают порядка 890 детей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Московский регион постепенно возвращается к обычной жизни. Возобновил работу целый ряд предприятий, магазинов, салонов красоты. В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева было увеличено количество дежурных групп в детских дошкольных учреждениях», - пояснил Ружицкий.

Дежурные группы работают пять дней в неделю, в каждой из них не более 12 малышей. Группы сформированы по разновозрастному принципу. Во всех детсадах строго выполняется стандарт по организации работы.

По словам Ружицкого, для зачисления в дежурную группу родители должны предоставить справку о состоянии здоровья ребенка и написать заявление на имя руководителя учреждения.

Подробнее о работе дежурных групп можно узнать в управлении образованием администрации городского округа по телефону: 8(495)554-40-13.