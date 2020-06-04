РИАМО - 4 июн. В настоящее время жители Подмосковья чаще всего устраиваются через службу занятости водителями, кассирами, кладовщиками и упаковщиками, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В мае 1760 человек были трудоустроены службой занятости», - сказала Фаевская.

По ее словам, самыми популярными профессиями у соискателей стали кладовщик, упаковщик, таможенник, кассир и менеджер. Кроме того, жители Подмосковья устраивались специалистами по работе с клиентами, а также управляющими магазинов и начальниками отделов производства.

Одними из самых высокооплачиваемых вакансий в Подмосковье являются врач-пульмонолог и терапевт, работодатели предлагают соискателям заработную плату от 250 тысяч рублей. Кроме того, оплата труда инженера-программиста оценивается от 170 тысяч рублей, а научный сотрудник и менеджер по продажам могут получать от 150 тысяч рублей в месяц.