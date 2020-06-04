РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. В поселке санатория «Подмосковье» подмосковного Домодедова оборудовали светофорами два пешеходных перехода, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Домодедово Александра Двойных и при участии депутата Мособлдумы Олега Жолобова два пешеходных перехода при въезде в поселок санатория «Подмосковье» оборудовали светофорами. Это решение было приятно на комиссии по безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Тротуары от Каширского шоссе до поселка построили в 2018 году для комфортного передвижения пешеходов. Также в 2019 году обустроили тротуары и в самом поселке санатория «Подмосковье».