РИАМО - 4 июн. Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева бесплатно раздадут защитные маски, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В апреле мы начали раздавать бесплатно маски на всех постах ГИБДД в Московской области и в муниципалитетах силами волонтеров Подмосковья. Эта работа будет продолжена. Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям», - сказал Воробьев.

До адресатов наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты. Раздачу средств защиты организовали в сотрудничестве с Русской православной церковью, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества.

Так, первая партия в 802 тысячи медицинских масок поступила в регион при непосредственной поддержке председателя отдела внешних связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, предпринимателя из Швейцарии ливанского происхождения Абдаллы Шатила и благотворительного фонда «Протек».

«После того, как вирус пришел в Россию, я рассказал о ситуации Абдалле Шатила, и он как православный христианин сразу же откликнулся и решил помочь и нам. Маски доставлены и будут бесплатно распространяться среди жителей Московской области. Мне приятно, что в раздаче будет принимать участие благотворительный фонд «Протек», - сказал митрополит Волоколамский Иларион.

Маски передадут семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума, а также малоимущим людям старшего возраста – получателям региональной социальной доплаты к пенсии.

Семьям с детьми направят наборы с 20 масками, а пенсионерам — наборы с шестью масками.

Оказывать адресную помощь будут беззаявительно, на основании сведений из базы данных региональной соцзащиты. Всего жителям Московской области раздадут около 2 миллионов масок.

При возникновении вопросов жители Подмосковья могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и в администрацию муниципалитета.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.