РИАМО - 4 июн. В начале лета в Подмосковье больше всего открытых вакансий для инженеров, менеджеров, водителей и швей, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Доступно 11 705 вакансий на 40 807 рабочих мест», - сказала Фаевская.

По ее словам, в настоящее время наиболее востребованными являются инженеры различного профиля (896 вакансий на 1357 рабочих мест), а также менеджеры в разных отраслях - 265 вакансий на 915 рабочих мест.

Среди рабочих профессий в начале июня больше всего открытых вакансий для швей и водителей.