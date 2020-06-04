РИАМО - 4 июн. Самая высокая смотровая площадка Европы PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже небоскреба в «Москва-Сити», проведет бесплатную онлайн-трансляцию салюта в честь Дня Победы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

«Насладиться салютом без риска для здоровья можно на официальном сайте площадки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что трансляцию со смотровой площадки начнут 24 июня в 22:00, она будет вестись в формате высокой четкости. Зрители смогут увидеть главные салютные площадки страны - в «Лужниках» и Парке Победы.

Трансляция будет доступна бесплатно на официальном сайте PANORAMA360 по ссылке: https://pnr360.ru/.

Из-за вспышки коронавируса парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Этот день в России будет нерабочим.

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