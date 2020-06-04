РИАМО - 4 июн. Члены партии «Единая Россия» в Реутове при поддержке волонтеров «Молодой Гвардии» и сторонников партии раздали местным жителям шесть тысяч масок для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Жители города, спешащие на работу или в магазин, могли получить бесплатную маску в индивидуальной упаковке из рук добровольцев прямо на улицах города. Всего было роздано шесть тысяч наборов», - отмечается в сообщении.

Данная акция проходила со 2 по 4 июня, а в течение мая в рамках этой инициативы волонтеры городского штаба Реутова и «Молодой гвардии» уже раздали около 11 тысяч масок.

С 12 мая на территории Подмосковья вступил в силу обязательный масочный режим. Жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты при выходе из квартир, при посещении магазинов, аптек и при передвижении на общественном транспорте.