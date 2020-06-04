РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» призвал жителе Подольска правильно утилизировать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«МСК-НТ» является социально ориентированной компанией и обращается к жителям с призывом правильно утилизировать СИЗ для повышения личной безопасности и профилактики короновирусной инфекции. Соблюдение простых правил утилизации средств индивидуальной защиты также обеспечивает безопасность сотрудников организаций, выполняющих работы в составе экипажей мусоровывозящей техники.

«ООО «МСК-НТ» рекомендует отправить использованную маску и перчатки в герметичный пакет (подойдет и целлофановый, но его также нужно завязать) и только затем выбросить с твердыми коммунальными отходами в контейнер для смешанных отходов. После этого нужно обязательно помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком. Важно помнить, что так утилизировать нужно все средства индивидуальной защиты. Эти простые меры предосторожности позволят снизить риски распространения Covid-19 и повысить уровень безопасности жителей Подмосковья», - говорится в сообщении.

С 12 мая жители Подмосковья в обязательном порядке должны использовать маски в местах общего пользования. Кроме того, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно на всех предприятиях, продолжающих свою работу во время режима самоизоляции.

Рекомендуемый срок использования одноразовой маски не превышает трех часов. В этот период времени она защищает дыхательные пути от попадания капель влаги, образующихся при кашле и чихании. Как уточняют специалисты Ростепотребнадзора, более длительное использование этого средства защиты органов дыхания небезопасно.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.