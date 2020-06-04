РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Рабочие установили крышку на открытом колодце в микрорайоне Львовский Подольска по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на открытый канализационный люк в микрорайоне Львовский. Она отметила, что на Первомайской улице у дома №5 у колодца нет крышки. И добавила, что он прикрыт доской.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния колодца в микрорайоне Львовский на Первомайской улице, сообщаем, что факты подтвердились. Работы по приведению в нормативное состояние колодца проведены», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.