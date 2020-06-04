РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В подмосковных Люберцах группа компаний «Энергоконтракт» регулярно дезинфицирует порядка 28 тысяч квадратных метров своих производственных площадок, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Во время пандемии коронавируса ведущий производитель средств индивидуальной защиты - группа компаний «Энергоконтракт» - не остановил свое производство. ГК была внесена министерством промышленности и торговли России в список системообразующих предприятий, обеспечивающих решение важных для страны задач.

«На производственных площадках группы компаний соблюдаются профилактические меры, которые создают условия для безопасного труда и предотвращают распространение инфекции. Помимо обеспечения сотрудников индивидуальными средствами защиты, регулярно проводится масштабная дезинфекция ткацко-логистического и научно-производственного комплексов методом холодного тумана. В общей сложности обрабатывается порядка 28 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.