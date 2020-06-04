РИАМО - 4 июн. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не намерен подавать в отставку или приостанавливать работу после расследования Фонда борьбы с коррупцией о его доходах.

«Я не собираюсь этого делать, потому что не считаю, что это какое-либо расследование. Это жонглирование и передергивание открытыми фактами», — сказал Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, вопрос о проверке достоверности декларируемых им доходов уже поднимался в соответствующей комиссии Мосгордумы. В эту комиссию входят депутаты всех фракций столичного парламента.

«Если комиссия примет решение для проверки, а я не вижу оснований, чтобы кому-то в чем-то отказывать, мы полностью открыты. Да, мы это сделаем», — добавил Шапошников.

Он также отметил, что не планирует приостанавливать свою работу на время проверки комиссии.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией на YouTube-канале «Алексей Навальный» выпустил расследование, в котором говорилось о якобы сокрытии Шапошниковым своих доходов.

«Сделка по продаже полного пакета акций ОАО «Северянин» длилась в 2019 году. В 2018 году эта сделка не была завершена. И дохода, подлежащего отражению в декларации на отчетную дату, просто не было. <...> После завершения сделки в 2019 году полная сумма в 1,9 миллиарда рублей была указана в декларации за 2019 год», — пояснил Шапошников.

Он уточнил, средства от продажи акций компании в 2018 году составили 870 миллионов рублей и были представлены в непубликуемой части декларации. При этом данная сумма является частью итогового дохода от продажи полного пакета акций в размере 1,9 миллиарда рублей.

Шапошников много лет занимался собиранием полного пакета акций ОАО «Северянин». Также он являлся собственником и председателем совета директоров компании. Однако прекратил личное участие в работе компании с момента поступления на службу в депутатской должности.