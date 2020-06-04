РИАМО - 4 июн. В Подмосковье в течение трех лет планируют запустить 15 объектов по обращению с мусором, это позволит вдове сократить долю захораниваемого мусора, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«До конца 2022 года в наших планах стоит пуск 15 объектов по обращению с отходами — это 11 комплексов переработки отходов (КПО - ред.) и четыре объекта термической обработки», — сказал Велиховский.

Заводы будут располагаться в Воскресенске и Солнечногорске, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. С 2018 по 2020 год введено в эксплуатацию восемь комплексов по переработке отходов. До конца 2020 года планируется ввести еще три КПО.

«К 2023 году удастся снизить долю захораниваемых объектов до 50%», — заключил Велиховский.