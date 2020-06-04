РИАМО - 4 июн. К следующему году в Подмосковье закроют все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора, сообщил в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«На 15 объектах ведутся работы по дегазации и очистке фильтратов, это бывшие полигоны. На 2020 год нами закрыто 29 полигонов из 39. Эта работа к 2021 году приведет к полному закрытию всех полигонов в старом формате. На всех объектах будут введены сортировки», — сказал Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что система сортировки позволит избежать прямого захоронения отходов.

Подмосковье - флагман в реализации проекта «Чистая страна», первый регион России, который успешно реализовывает систему раздельного сбора отходов.

Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов с 2019 года. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.