РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В подмосковном Подольске возле главной железнодорожной станции начались работы по реконструкции водопроводных сетей на двух улицах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На Вокзальной и Курской улицах Подольска в рамках организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск — Нахабино (МЦД-2), второго этапа реконструкции станции Подольск с мая 2020 года проводятся работы по модернизации водопроводных сетей. Окончание работ запланировано на июль 2020 года», — говорится в сообщении.

Генеральный подрядчик — АО «РЖДстрой». Работы ведутся по заказу дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «Российские железные дороги».