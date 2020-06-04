РИАМО - 4 июн. Более 8 тысяч мусорных площадок планируют дополнительно оборудовать в Подмосковье, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Нами с 2019 года оборудовано более 9,5 тысяч контейнерных площадок. Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены на 98% площадок. В ближайших планах оборудование еще более 8 тысяч контейнерных площадок», — сказал Велиховский.

Он отметил, что всего в регионе установлено более 25 тысяч контейнеров для сухих отходов. Мусор вывозят 120 специализированных мусоровозов семи региональных операторов.

«Мы приступили к раздельному сбору мусора в 2019 году. Согласно результатам анализа работы в 2019 году, у нас более 1 миллиона тонн мусора было отсортировано и не попало на захоронение», — заключил Велиховский.