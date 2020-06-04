РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Жители Подольска смогут сообщить о подтоплениях территорий из-за сильного дождя на горячую линию администрации округа и Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На улицах Подольска ведутся работы по ликвидации подтоплений и их последствий. Так, на образовавшихся после обильных осадков проблемных местах действуют коммунальные службы. В частности, сотрудники МУП «ДЕЗ» проводят работы по осушению и удалению образовавшейся грязи, очистке ливневых колодцев от мусора, сооружают дополнительные сливы для воды.

«По вопросам, связанным с подтоплением территории, необходимо обращаться по телефонам: 8(496)755-57-98 (ЕДДС, круглосуточно). Также обращаться можно и на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 8(916)565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00)», - говорится в сообщении.