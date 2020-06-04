РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 июн. На портале «Добродел» более 2,3 тысяч человек проголосовали за благоустройство северо-западного берега пруда в микрорайоне Саввино Балашихи, концепция благоустройства будет дополнена с учетом пожеланий жителей округа, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов вместе с заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым и директором компании «НорэнсГрупп» Евгением Горбатовым обсудили с жителями микрорайона Саввино проект благоустройства части Саввинского пруда, который вошел в программу инициативного бюджетирования Московской области.

«Голосование за проект проходило на портале «Добродел» с 25 по 31 мая. Благоустройство пруда набрало 2302 голоса поддержки – это один из лучших результатов в Подмосковье. Концепция благоустройства разработана в общих чертах, она будет доработана и дополнена с учетом пожеланий жителей», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил жителей за активное голосование и призвал к дальнейшему участию в реализации проекта благоустройства.

Горбатов рассказал о концепции благоустройства на первом этапе, в рамках которого предусмотрено возведение пирса из лиственницы, игровой зоны для детей, установка навеса с качелями и арт-объекта в виде сердца, рядом с которым можно будет фотографироваться.

«К зоне отдыха будут проложены новые дорожки, смонтировано освещение, установлены скамейки. Для дальнейшего обсуждения проекта будет создан сайт: саввинский-пруд.рф», – подчеркнул Горбатов.

Всего в рамках программы инициативного бюджетирования Московской области к реализации было предложено более 600 мероприятий на общую сумму 500 миллионов рублей. На проект благоустройства северо-западного берега Саввинского пруда выделено 10 миллионов рублей.