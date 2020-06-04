РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В четверг днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 5,2 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Пробка начинается от пересечения с 7-м Октябрьским проездом и продолжается до пересечения с Егорьевским шоссе. Этот участок можно проехать за 29 минут.

Также заторы есть на улицах Кирова, Попова, 8 Марта. Пробки образовались и на улицах Южная, Смирновская, Новорязанском шоссе.