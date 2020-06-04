РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 июн. В период неблагоприятной эпидситуации с марта по май текущего года в Московском областном онкодиспансере (МООД) в Балашихе выявили одну пациентку с коронавирусной инфекцией, ее направили для дальнейшего лечения в филиал №3 Балашихинской областной больницы, сообщил главный врач ГБУЗ МО «МООД» Владимир Асташов.

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».

«У нас за все это время была выявлена одна пациентка с коронавирусной инфекцией, и мы сразу же связались с коллегами из филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный и направили больную для дальнейшего лечения туда. Несколько раз были подозрения на коронавирус, которые не подтвердились», – сказал Асташов.

Он добавил, что таких пациентов лечащие врачи сразу направляют на КТ. При этом маршрутизация больных составлена таким образом, чтобы амбулаторные и стационарные пациенты пользовались разными входами.

В медучреждении были сразу предприняты все необходимые меры предосторожности во избежание заражения коронавирусной инфекцией и введен строгий противоэпидемиологический режим. Все сотрудники обеспечены средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, костюмами, очками.

По словам Асташова, с начала карантина организованы посты, на которых полностью экипированные медсестры всему персоналу измеряют температуру дважды в день – утром при входе и вечером при выходе.

Пациентам, поступающим на лечение, измеряют температуру, делают рентген легких. Если выявляется патология, сразу направляют людей по месту жительства, чтобы они прошли компьютерную томографию (КТ) для уточнения диагноза и получили соответствующее лечение.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

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