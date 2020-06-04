РИАМО - 4 июн. На счета представителей малого и среднего бизнеса перечислили свыше 1,7 миллиарда рублей, среди них 80% – индивидуальные предприниматели и 20% – организации, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.
За апрель 2020 года в налоговые органы Подмосковья обратились с заявлением на выплату субсидий более 60 тысяч представителей МСП.
Для сведения к минимуму риска технических ошибок, необходимо сформировать и направить заявление из личного кабинета налогоплательщика. Процесс заполнения заявления в нем максимально упрощен. Большая часть данных в нем предзаполнена, нужно только ввести реквизиты банковского счета либо выбрать из тех, что есть в системе.
Налоговая служба упростила функционал подачи заявлений в личном кабинете. Теперь сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ можно без квалифицированной электронной подписи.
С помощью сервиса «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших областях» можно самостоятельно проверить соответствие установленным критериям на предоставление субсидии.
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