РИАМО - 4 июн. На счета представителей малого и среднего бизнеса перечислили свыше 1,7 миллиарда рублей, среди них 80% – индивидуальные предприниматели и 20% – организации, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

За апрель 2020 года в налоговые органы Подмосковья обратились с заявлением на выплату субсидий более 60 тысяч представителей МСП.

«Заявление на выплату субсидий за май можно подать с 1 июня. При этом важно как можно раньше сдать отчетность за май по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд России. Именно на основе этих данных будет проверяться исполнение условия по сохранению численности работников», – говорится в сообщении.

Для сведения к минимуму риска технических ошибок, необходимо сформировать и направить заявление из личного кабинета налогоплательщика. Процесс заполнения заявления в нем максимально упрощен. Большая часть данных в нем предзаполнена, нужно только ввести реквизиты банковского счета либо выбрать из тех, что есть в системе.

Налоговая служба упростила функционал подачи заявлений в личном кабинете. Теперь сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ можно без квалифицированной электронной подписи.

С помощью сервиса «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших областях» можно самостоятельно проверить соответствие установленным критериям на предоставление субсидии.