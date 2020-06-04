РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Прокуратура разъяснила жителям подмосковного Подольска, при каких условиях госпитализируют пациентов с установленным диагнозом Covid-19, а также критерии выздоровления таких пациентов, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Яна Жукова.

«Госпитализации подлежат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, при сохранении температуры тела свыше 38,5 градуса в течение трех дней. Основанием также является наличие не менее двух следующих критериев: насыщенность крови кислородом менее 95%; температура более 38 градусов; частота дыхательных движений более 22; наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% при наличии результатов компьютерной томографии», - сказала Жукова.

К дополнительным признакам относят снижение уровня сознания, ажитация, систолическое артериальное давление менее 90 и диастолическое артериальное давление менее 60 миллиметров ртутного столба.

Вне зависимости от тяжести заболевания госпитализации подлежат пациенты, относящиеся к группе риска, в том числе в возрасте старше 65 лет, с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, циррозом печени, ревматоидным артритом, наличием иммунодефицитных состояний, получающие химиотерапию, а также проживающие в общежитии, многонаселенной квартире с лицами старше 65 лет, со страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Пациентов выписывают на долечивание в амбулаторных условиях в случае стойкого улучшения клинической картины, отсутствия признаков нарастания дыхательной недостаточности, температуры тела ниже 37,5 градуса, повышения уровня лейкоцитов в крови и снижения уровня С-реактивного белка.

При выписке пациента его транспортировка осуществляется санитарным транспортом при условии использования водителем и сопровождающим медицинским работником средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм I типа или одноразовый халат, бахилы).

Информация о выписке пациента из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, передают в медицинскую организацию, в которой пациенту будут оказывать медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Пациент считается выздоровевшим при получении двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции с промежутком не менее одних суток.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

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