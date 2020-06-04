РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. В городском округе Мытищи в микрорайоне №6 построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на сайте администрации горокруга.

Разрешения на строительство за прошлую неделю выдали 11 нежилым объектам в Московской области общей площадью порядка 59 тысяч квадратных метров.



«Будут возведены: физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне №6 в Мытищах, гостиница в Солнечногорске в районе деревни Голиково, физкультурно-оздоровительный центр в микрорайоне Опалиха Красногорска, магазин в деревне Марфин Брод в Можайском горокруге, склад в сельском поселении Кузнецовское в Раменском горокруге, индустриальный парк «Жуковский» на правом берегу Москвы-реки в Жуковском», - говорится в сообщении.

Также будут построены склад сельхозпродукции в сельском поселении Волковское в Рузском округе и АЗС на Лихачевском проспекте в Долгопрудном.