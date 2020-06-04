РИАМО - 4 июн. Муниципалитеты Подмосковья и управляющие компании региона должны быть готовы к увеличению объемов мусора в текущем году за счет садовых некоммерческих товариществ, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В этом году большинство людей никуда отдыхать не поедут, все будут располагаться в Московской области. <...> Нагрузка ляжет на наши муниципалитеты, требуются дополнительные усилия с главами, управляющими компаниями, СНТ», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что майские праздники показали неготовность инфраструктуры.

«Мы все видели, что в майские праздники были перегружены контейнерные площадки, особенно где много СНТ. Жалобы от жителей поступали», — заключил Брынцалов.