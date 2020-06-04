РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 июн. АО «Водоканал-Мытищи» возобновил прием жителей городского округа с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по безопасности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

АО «Водоканал-Мытищи» является непрерывно действующей организацией, обслуживающей население Мытищ. Работа всех отделов и служб предприятия в период самоизоляции продолжалась в штатном режиме.

«Абонентский отдел возобновил прием абонентов с соблюдением всех требований по безопасности Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения короновируса. Аварийно-диспетчерская служба Водоканала работает в усиленном режиме для устранения аварийных ситуаций в кратчайшие сроки. Бригады работают круглосуточно с соблюдением необходимых норм безопасности, используя средства индивидуальной защиты – маски, одноразовые перчатки и антисептики», – говорится в сообщении.

Организация напоминает о необходимости внесения платежей за коммунальные услуги вовремя для недопущения образования задолженностей на лицевом счете.

«В это непростое время ваше ответственное отношение к оплате полученных услуг важно для работы предприятия. Полученные средства идут на поддержание существующих сетей и прокладку новых, на закупку необходимых материалов и заработную плату работникам», – отмечается в материале.

Оставаясь дома, можно воспользоваться электронными сервисами для оплаты МособлЕИРЦ (www.мособлеирц.рф), МУП «Расчетный центр» горокруга Мытищи (www.rkcm.ru) или личным кабинетом на сайте предприятия АО «Водоканал-Мытищи» (lk.vodokanalmytischi.ru).