РИАМО - 4 июн. Более 290 тысяч рублей пропало с банковского счета жительницы столицы после звонка мошенника, сообщил в четверг РИАМО представитель ГУ МВД России по Москве.

«3 июня в 12:53 в ОМВД от неработающей гражданки 1974 года рождения поступило сообщение о краже денежных средств с ее банковского счета», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник позвонил москвичке и представился сотрудником банка, он убедил ее установить на телефон приложение для удаленного доступа. Воспользовавшись приложением, преступник похитил со счета женщины 295 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.