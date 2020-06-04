РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» напомнил жителям подмосковного Подольска о том, что долги за услугу по вывозу мусора будут взыскивать через суд, больше всего неплательщиков среди собственников индивидуальных жилых строений (ИЖС), говорится в сообщении пресс-службы организации.

Региональный оператор по обращению с отходами в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» продолжает взыскивать долги с физических лиц. Судебная работа в этом направлении ведется с начала 2020 года. Компания направляет в судебные органы исковые заявления к собственникам ИЖС.

«Именно жители ИЖС чаще всего не оплачивают предоставленную региональным оператором коммунальную услугу. В то же время большинство жителей многоквартирных домов (МКД) рассчитывается за «Обращение с ТКО» вовремя. Среди домовладельцев встречаются неплательщики, ни разу не вносившие платеж с января 2019 года», - говорится в сообщении.

В этих случаях ООО «МСК-НТ» тщательно проверяет единые платежные поручения, предоставленные MocOблEИPЦ, подтверждающие образование задолженностей, и в ускоренном порядке направляет иск мировому судье. По итогам рассмотрения заявления, как правило, выносится судебный приказ о взыскании с собственника жилья задолженности по оплате коммунальной услуги, начисленных за этот период пеней и судебных издержек регионального оператора. Документ передают в службу судебных приставов для взыскания задолженностей по оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на денежные счета, транспортные средства, ограничить должнику выезд из страны.

Без своевременной оплаты коммунальных услуг невозможно обеспечить жизнедеятельность современного общества. В сложившихся условиях пандемии уровень оплат за коммунальную услугу уменьшается. Региональный оператор понимает, что это связано со снижением платежеспособности части населения, поэтому компания не будет начислять и взимать пени до окончания периода самоизоляции. Однако, несмотря на отсутствие пени, расчет за коммунальную услугу остается обязательным для всех потребителей.