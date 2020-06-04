РИАМО - 4 июн. Власти Подмосковья держат на контроле ситуацию на полигоне ТБО «Тимохово», где из-за пандемии коронавируса задерживаются сроки дегазации, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«У нас была задержка по дегазации полигона «Тимохово», <…> сотрудники ушли на самоизоляцию, <...> работы были временно приостановлены. Полмесяца назад возобновились. Вчера (3 июня - ред.) получил отчет по запуску двух факелов. В течение недели будет осуществлена пусконаладка. Держим ситуацию на контроле», — сказал Велиховский в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что в 2021 году году полигон планируется перевести в статус комплекса переработки отходов без захоронения.

«Надеюсь, что в следующем году мы прекратим распространение запаха на этом объекте», — заключил Велиховский.

Биогазовая станция «Тимохово» будет перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов в год, это приведет к сокращению вредоносных выбросов до 30 миллионов кубических метров в год.