РИАМО - 4 июн. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проинспектировал ликвидацию подтоплений в городских округах Красногорск и Истра после продолжительных дождей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Жалобы поступали непосредственно от жителей Крансогорска и Истры через Центр управления регионом. Инспекция проверила адреса, по которым поступило наибольшее количество обращений.

«Всего в процессе объезда Красногорска и Истры выявлено три случая подтопления территорий общественного пользования, а также ненадлежащее содержание контейнерных площадок. Работы по ликвидации подтоплений активно ведутся, и на данный момент времени, большинство из них уже устранены. Остальные нарушения также взяты на контроль территориальными отделами ведомства», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В ходе проверки обнаружили, что в большинстве случаев, на территориях, подвергшихся подтоплению, уже проведена работа по их ликвидации. Особенно оперативно устранялись подтопления в Красногорске.

В Красногорске проинспектировали улицы Ленина, Железнодорожную, одноименный проезд, поселок Нахабино.

В городском округе Истра за последние дни инспекторами было зафиксировано более 20 точек подтопления различных территорий. Самые серьезные коснулись садоводческих товариществ, расположенных вблизи реки Истра.

Кроме того, подтопления зафиксировали на улице Луначарского в селе Павловская Слобода, на улицах Гражданская, Курочкина и 1-я Волоколамская в Дедовске. Основной причиной подтоплений стало засорение систем водотвода.

Выявлен также неокос травостоя около здания детского центра на Рябиновой улице и локальные навалы мусора на контейнерных площадках в ЖК «Нахабино-сквер». Навалы уже устранены, окос травостоя будет произведен в ближайшее время.