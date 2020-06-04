РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Освещение в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска планируют восстановить до конца текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие наружного освещения дворовой территории в микрорайоне Климовск. Он отметил, что во дворе у дома №16Б по улице Ленина разбито три плафона на уличных фонарях, также за домом вдоль пешеходной дорожки разбито еще два плафона.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу отсутствия системы наружного освещения во дворе микрорайона Климовск. По указанному в обращении адресу замена оборудования будет проведена в срок до 31 декабря текущего года», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что в связи с ведением в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции приобретение расходных материалов приостановлено. Работы будут выполнены после окончания указанного режима.