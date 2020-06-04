РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи в ходе рейда будут выявлять нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов, рейд продлится до 30 сентября, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с участием мототранспорта.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 25 мая по 30 сентября на территории городских округов Балашиха и Реутов проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на профилактику и снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием мототранспорта и пресечения нарушений ПДД водителями мототехники, не достигшими 16-летнего возраста», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает о том, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Кроме того, перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, заранее включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы не допустить аварийной ситуации.

В ходе рейда водителям напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге.

«Уважаемые родители! Необходимо особенно контролировать детей, исключить возможность их доступа к ключам от мотоциклов, запретить управление скутерами без прав и навыков вождения», - заключается в материале.