РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 июн. В период неблагоприятной эпидситуации с марта по май текущего года в круглосуточном стационаре Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе пролечились 4,2 тысячи человек, в дневном – около тысячи, сообщил главный врач ГБУЗ МО «МООД» Владимир Асташов.

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».

«Учитывая социальную значимость онкологических заболеваний, наше учреждение с первого дня карантина ни на один день свою работу не прерывало. Причем единодушное решение продолжать работу было принято коллективом после обсуждения этой ситуации», – сказал Асташов.

Он добавил, что за три месяца – март, апрель и май – в онкодиспансере в круглосуточном стационаре лечение прошли 4,2 тысячи человек, в дневном – почти тысяча, в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) было принято около 20 тысяч пациентов. Во всех отделениях проходит плановое, в том числе и хирургическое, лечение, последовательные курсы химио- или лучевой терапии.

«Наряду с жителями Московской области мы оказали медицинскую помощь пациентам из других регионов. Так, 64 человека у нас лечились в круглосуточном стационаре, девять – в дневном, консультации в КДЦ получил 251 человек», – подчеркнул Асташов.

В медучреждении были сразу предприняты все необходимые меры предосторожности во избежание заражения коронавирусной инфекцией и введен строгий противоэпидемиологический режим. Все сотрудники были обеспечены средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, костюмами, очками.

«С начала карантина у нас были закрыты все дополнительные входы в здания. Осталось только два основных, где организованы посты, на которых полностью экипированные медсестры всему персоналу измеряют температуру дважды в день – утром при входе и вечером при выходе», – отметил Асташов.

Сразу были отменены все посещения родственников к пациентам. Пациентам, поступающим на лечение, измеряют температуру, делают рентген легких. Если выявляется патология, сразу направляют людей по месту жительства, чтобы они прошли компьютерную томографию (КТ) для уточнения диагноза и получили соответствующее лечение.