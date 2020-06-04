РИАМО - 4 июн. Свыше 80% пользователей портала «Активный гражданин» высоко оценили запуск электробусов, которые начали курсировать по маршруту №76 на северо-востоке столицы вместо автобусов, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

Количество электробусных маршрутов в Москве достигло 26. Транспорт нового поколения курсирует на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.

«Пользователи сервиса «Активный гражданин» положительно оценили запуск электробусов на маршруте № 76 на северо-востоке Москвы. В опросе приняли участие почти 83 тысячи человек. Более 80% респондентов поставили максимально высокую оценку», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что маршрут №76 проходит от ВДНХ (южная) через метро «ВДНХ», 1-ю Останкинскую и Ботаническую улицы до метро «Владыкино».

«Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет», - добавил собеседник агентства.

Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.