РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. Пока парк был закрыт на карантин, его центральную аллею украсила галерея плакатов об истории городского округа Мытищи в годы Великой Отечественной войны, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

«Когда ворота парка культуры и отдыха распахнулись для прогулок, взору мытищинцев предстали 24 стенда, на которых размещены фотографии и истории Героев Советского Союза, внесших вклад в развитие нашего городского округа. Их 48 человек. Среди них – наша знаменитая землячка Вера Волошина и другие отличившиеся во время войны мытищинцы», - говорится в сообщении.

10 стендов посвящены Мытищам в годы Великой Отечественной войны.