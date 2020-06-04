РИАМО - 4 июн. Жители Подмосковья стали в три раза меньше жаловаться на вывоз мусора в текущем году, поступило порядка 17 тысяч жалоб, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В ежедневном режиме мы контролируем через ЦУР (Центр управления регионом - ред.) обращения граждан. По сравнению с 2019 годом, количество жалоб <...> в среднем упало в три раза», — сказал Велиховский в ходе заседания в Мособлдуме.

Он отметил, что в тройке основных жалоб числятся: нарушение графика вывоза мусора, плата за услуги, нехватка контейнерной площадки или контейнера. И если в первом полугодии 2019 года таких жалоб было почти 46 тысяч, то в 2020 году — около 17 тысяч.

«В минувшем году средний процент вывоза составлял 82%, а в 2020-м году средний процент вывоза составляет уже 98%», — заключил Велиховский.