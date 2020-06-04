РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Представители администрации Подольска и партии «Единая Россия» провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в салоне красоты G.L. studio и в официальном дилерском центре Volkswagen ГК «Авторусь», нарушений не выявили, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Николай Тупикин.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска продолжают ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка по контролю за выполнением необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Помимо этого, проводится контроль выполнения стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали и принадлежности к ним. С 3 июня они начали инспектировать открывшиеся парикмахерские, салоны красоты, бани, химчистки и прачечные.

«3 июня проверили выполнение комплекса санитарно-эпидемиологических норм в в салоне красоты G.L. studio на Парадном проезде, 2/7 и в официальном дилерском центре Volkswagen ГК «Авторусь» на проспекте Юных Ленинцев, 1И. При входе имеются объявления о необходимости ношения индивидуальных средств защиты дыхания, установлены очистители воздуха, нанесена разметка о соблюдении дистанции, посетителям выдают защитные маски и антисептические средства. Нарушений не нашли», - сказал Тупикин.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» к проверке присоединилась первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева. Она также дала положительную оценку подготовки предприятий к открытию в условиях пандемии.

Представители администрации ежедневно проводят мониторинг 15-20 объектов потребительского рынка. Два-три раза в неделю делают выезды на крупные предприятия. Один раз в неделю проводят рейд с сотрудниками МВД, административно-технического надзора, которые уполномочены привлекать к административной ответственности. Во время таких рейдов выписывают протоколы и направляют материалы в суд. Также проводят мониторинг и получают информацию из социальных сетей, на портале «Добродел», в ЦУРе. Все сигналы жителей принимают и отрабатывают.

В настоящее время в Подольске работает 3,5 тысячи предприятий потребительского рынка, это примерно 80%. В Подольске также более 40 крупных торговых центров, которые пока не работают вместе с объектами общественного питания, фитнес-центрами и бассейнами.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

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Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

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