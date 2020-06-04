РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. После сильных осадков появился провал на мосту в СНТ «Быково» подмосковного Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В СНТ «Быково» из-за сильных дождей образовался провал, мешающий проезду автотранспорта.

«Аварийный мост в микрорайоне Стрелковский Подольска находится на балансе садового некоммерческого товарищества. МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в данный момент загружает железобетонную трубу для доставки в место провала. После укладки трубы провал засыпят для открытия движения», - говорится в сообщении.