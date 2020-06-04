РИАМО - 4 июн. Комплекс переработки отходов «Дон» (КПО) планируют ввести в эксплуатацию на юге Подмосковья в понедельник, 8 июня, заявил в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В понедельник планируется запуск еще одного объекта, самого современного в Кашире», — сказал Велиховский в ходе заседания в Мособлдуме.

Данный объект строится в районе деревни Малое Ильинское.

Как уточняется в презентации, мощность объекта составит 300 тысяч тонн переработанных отходов в год. Всего в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 11 КПО.

Подмосковье является флагманом в реализации проекта «Чистая страна» и является первым регионом в России, который успешно реализовывает систему раздельного сбора отходов.